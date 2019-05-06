Иран в ответ на действия США может частично отказаться от ядерной сделки - СМИ

Иран дал понять, что может частично отступить от обязательств, предусмотренных ядерной сделкой 2015 года, в ответ на выход США из этого соглашения и восстановление американской администрацией санкций против Тегерана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

Несмотря на то, что выход из ядерной сделки не стоит на повестке дня, Иран намерен прекратить выполнять некоторые из своих обязательств, заявил СМИ чиновник, знакомый с ситуацией.

Чиновник отметил, что эта тема была доведена по неофициальным каналам до сведения должностных лиц ЕС.

По его словам, президент Ирана Хасан Рухани в среду выступит с заявлением и озвучит дальнейшие шаги Тегерана.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.