Иран в ответ на действия США может частично отказаться от ядерной сделки - СМИ

Иран дал понять, что может частично отступить от обязательств, предусмотренных ядерной сделкой 2015 года, в ответ на выход США из этого соглашения и восстановление американской администрацией санкций против Тегерана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.
Несмотря на то, что выход из ядерной сделки не стоит на повестке дня, Иран намерен прекратить выполнять некоторые из своих обязательств, заявил СМИ чиновник, знакомый с ситуацией.
Чиновник отметил, что эта тема была доведена по неофициальным каналам до сведения должностных лиц ЕС.
По его словам, президент Ирана Хасан Рухани в среду выступит с заявлением и озвучит дальнейшие шаги Тегерана.
В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.
СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.
Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане
Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе
SOCAR отбирает подрядчика по каротажу в ходе бурения скважин
Проверки регулятором банков в Азербайджане могут длиться до 75 дней
АЖД и РЖД договорились о согласованном развитии евроазиатских транспортных коридоров
В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев
Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов
Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР