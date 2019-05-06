Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.05.2019 16:05

В ЕС призывают палестинцев и Израиль соблюдать перемирие

Для снижения напряженности между Израилем и сектором Газа необходимо воздержаться от вооруженного противостояния, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Теперь важно, чтобы соблюдалось прекращение огня. Атаки последних дней стали причиной больших страданий и насилия", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что на минувших выходных Израиль подвергся обстрелу палестинских боевиков многочисленными ракетами со стороны сектора Газа, на что последовала вооруженная реакция Тель-Авива.

ЕС выразил по этому случаю соболезнования семьям жертв с обеих сторон.

М.Коцьянчич повторила позицию Евросоюза, что "только политическое решение может положить конец насилию".

Она отметила, что Европейский союз продолжит работать вместе с международным сообществом "не только, чтобы оказать помощь тем, кто страдает от этого конфликта, но также чтобы добиваться мирного решения", которое в ЕС видится как сосуществование палестинского и израильского государств.

"Мы продолжаем придерживаться мнения, что такое решение является единственно возможным", - сказала представитель Ф.Могерини.

В ответ на дополнительный вопрос она заявила, что ЕС продолжает борьбу за достижение решения путем сосуществования двух государств и "использует для этого имеющиеся в его распоряжении средства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


ЕС требует расследовать вооруженные действия израильтян в Газе Могерини расценила покушение на палестинского премьера как подрыв усилий по объединению Газы и Западного берега реки Иордан ЕС продолжит поддерживать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам Поиск решения израильско-палестинского кризиса может быть только многосторонним - Могерини ЕС признает право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - Могерини Могерини призвала США отказаться от любых действий, подрывающих диалог между Израилем и палестинцами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]