В ЕС призывают палестинцев и Израиль соблюдать перемирие

Для снижения напряженности между Израилем и сектором Газа необходимо воздержаться от вооруженного противостояния, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Теперь важно, чтобы соблюдалось прекращение огня. Атаки последних дней стали причиной больших страданий и насилия", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она напомнила, что на минувших выходных Израиль подвергся обстрелу палестинских боевиков многочисленными ракетами со стороны сектора Газа, на что последовала вооруженная реакция Тель-Авива.
ЕС выразил по этому случаю соболезнования семьям жертв с обеих сторон.
М.Коцьянчич повторила позицию Евросоюза, что "только политическое решение может положить конец насилию".
Она отметила, что Европейский союз продолжит работать вместе с международным сообществом "не только, чтобы оказать помощь тем, кто страдает от этого конфликта, но также чтобы добиваться мирного решения", которое в ЕС видится как сосуществование палестинского и израильского государств.
"Мы продолжаем придерживаться мнения, что такое решение является единственно возможным", - сказала представитель Ф.Могерини.
В ответ на дополнительный вопрос она заявила, что ЕС продолжает борьбу за достижение решения путем сосуществования двух государств и "использует для этого имеющиеся в его распоряжении средства".
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