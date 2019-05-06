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Социум 06.05.2019 15:07

В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев

Более 2,8 тыс. квартир будет построено до конца 2019 года в Азербайджане по заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП), сообщает пресс-служба Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

«До конца текущего года по заказу ФСРВП жилье в различных регионах Азербайджана будет построено для 2,814 тыс. семей вынужденных переселенцев», - отметили в Госкомитете.

В частности, поселки с соответствующей социально-технической инфраструктурой для 300 семей будет построен в Пираллахинском районе Баку, для 685 семей – в Ширване, для 563 семей - Кюрдамирском районе, для 250 семей – в Уджарском районе, для 130 семей – в Гейгельском районе, для 645 семей – на территории «Тахта керпю» в Агджабединском районе.

Кроме этого, 146 частных домов для указанной категории граждан будет построено до начала 2020 года в Бейлаганском и 95 - Физулинском районах.

«Аналогичные проекты в 2020 году будут реализованы в Сумгайыте, Гяндже, Агджабединском, Шамкирском, Самухском и Геранбойском районах», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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