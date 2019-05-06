В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев

Более 2,8 тыс. квартир будет построено до конца 2019 года в Азербайджане по заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП), сообщает пресс-служба Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
«До конца текущего года по заказу ФСРВП жилье в различных регионах Азербайджана будет построено для 2,814 тыс. семей вынужденных переселенцев», - отметили в Госкомитете.
В частности, поселки с соответствующей социально-технической инфраструктурой для 300 семей будет построен в Пираллахинском районе Баку, для 685 семей – в Ширване, для 563 семей - Кюрдамирском районе, для 250 семей – в Уджарском районе, для 130 семей – в Гейгельском районе, для 645 семей – на территории «Тахта керпю» в Агджабединском районе.
Кроме этого, 146 частных домов для указанной категории граждан будет построено до начала 2020 года в Бейлаганском и 95 - Физулинском районах.
«Аналогичные проекты в 2020 году будут реализованы в Сумгайыте, Гяндже, Агджабединском, Шамкирском, Самухском и Геранбойском районах», - подчеркнули в ведомстве.
Р.Бабаев
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Начальник генштаба Беларуси проведет переговоры в Азербайджане
Замглавы МИД Азербайджана примет участие во встрече стран «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в Братиславе
SOCAR отбирает подрядчика по каротажу в ходе бурения скважин
Проверки регулятором банков в Азербайджане могут длиться до 75 дней
АЖД и РЖД договорились о согласованном развитии евроазиатских транспортных коридоров
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Глава МИД Германии соболезнует в связи с авиакатастрофой в аэропорту "Шереметьево"
Берлин осуждает ракетные обстрелы Израиля
Берлин подтвердил право Израиля отвечать на ракетные обстрелы его территории
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР