Новый король Таиланда выступил перед подданными в заключительный день коронации

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в заключительный день коронации приветствовал подданных с балкона Большого дворца в Бангкоке, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

На балконе дворца с королем находились его супруга и дети.

В связи с церемонией понедельник объявлен в Таиланде национальным праздником.

Первый этап коронации М.Вачиралонгкорна состоялся в субботу. В рамках этого этапа в Большом дворце прошло несколько церемоний: церемония омовения священной водой, вручение избраннику королевских регалий и его провозглашение защитником веры в храме Изумрудного Будды. Кроме того, М.Вачиралонгкорн официально занял королевскую резиденцию.

В воскресенье в Старом Бангкоке прошла королевская процессия с оркестром, а также состоялась провозглашение официального имени и демонстрация подписи короля.

Церемония коронации длилась в течение трех дней. Буддистские ритуалы пришлись на субботу.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн находится на троне с 2016 года. Тем не менее, в соответствии с канонами принятого в Таиланде буддизма, он не мог считаться божественным посланником до того, как пройдет ритуал омовения.