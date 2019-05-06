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Дальнее зарубежье 06.05.2019 16:19

Новый король Таиланда выступил перед подданными в заключительный день коронации

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в заключительный день коронации приветствовал подданных с балкона Большого дворца в Бангкоке, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

На балконе дворца с королем находились его супруга и дети.

В связи с церемонией понедельник объявлен в Таиланде национальным праздником.

Первый этап коронации М.Вачиралонгкорна состоялся в субботу. В рамках этого этапа в Большом дворце прошло несколько церемоний: церемония омовения священной водой, вручение избраннику королевских регалий и его провозглашение защитником веры в храме Изумрудного Будды. Кроме того, М.Вачиралонгкорн официально занял королевскую резиденцию.

В воскресенье в Старом Бангкоке прошла королевская процессия с оркестром, а также состоялась провозглашение официального имени и демонстрация подписи короля.

Церемония коронации длилась в течение трех дней. Буддистские ритуалы пришлись на субботу.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн находится на троне с 2016 года. Тем не менее, в соответствии с канонами принятого в Таиланде буддизма, он не мог считаться божественным посланником до того, как пройдет ритуал омовения.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОЛЬ, КОРОНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]