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Регион 06.05.2019 16:32

Военные из 12 стран отрабатывают взаимодействие на логистических учениях НАТО в Грузии

В Грузии в понедельник начались командно-штабные многонациональные учения "LOGDEV 2019", на которых навыки взаимодействия отрабатывают 130 военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса.

Как заявил на открытии маневров министр обороны Грузии Леван Изория, целью учений является сближение стандартов логистического обеспечения военных из стран-партнеров альянса со стандартами НАТО.

По сообщению Минобороны Грузии, в учениях на территории военной базы в Вазиани под Тбилиси принимают участие военнослужащие Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Грузии, Сербии, Украины, Финляндии, Швеции и Хорватии.

По данным ведомства, учения направлены на улучшение взаимодействия в вопросах логистического обеспечения при формировании и переброске подразделений в район боевых действий.

Учения, которые продлятся до 17 мая, организованы при поддержке США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЛОГИСТИКА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]