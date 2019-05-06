Военные из 12 стран отрабатывают взаимодействие на логистических учениях НАТО в Грузии

В Грузии в понедельник начались командно-штабные многонациональные учения "LOGDEV 2019", на которых навыки взаимодействия отрабатывают 130 военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса.
Как заявил на открытии маневров министр обороны Грузии Леван Изория, целью учений является сближение стандартов логистического обеспечения военных из стран-партнеров альянса со стандартами НАТО.
По сообщению Минобороны Грузии, в учениях на территории военной базы в Вазиани под Тбилиси принимают участие военнослужащие Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Грузии, Сербии, Украины, Финляндии, Швеции и Хорватии.
По данным ведомства, учения направлены на улучшение взаимодействия в вопросах логистического обеспечения при формировании и переброске подразделений в район боевых действий.
Учения, которые продлятся до 17 мая, организованы при поддержке США.
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