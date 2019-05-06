Верховный суд Испании позволил бывшему лидеру Каталонии принять участие в выборах в Европарламент

Верховный суд Испании в понедельник вынес постановление, в соответствии с которым бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам позволено принять участие в выборах в Европейский парламент.

Однако, оглашение окончательного решения Верховный суд делегировал суду Мадрида, который инициировал разбирательство после того, как представители Народной и Гражданской партий Испании направили в Центральную избирательную комиссию соответствующие жалобы. При этом Верховный суд обратился к столичным судьям решить проблему "незамедлительно".

Центральная избирательная комиссия Испании в прошлый понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Такие же решения были приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.

Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что эти люди не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.

К.Пучдемон, А.Комин и К.Понсати намерены выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".

Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.