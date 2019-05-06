Верховный суд Испании позволил бывшему лидеру Каталонии принять участие в выборах в Европарламент

Верховный суд Испании в понедельник вынес постановление, в соответствии с которым бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам позволено принять участие в выборах в Европейский парламент.
Однако, оглашение окончательного решения Верховный суд делегировал суду Мадрида, который инициировал разбирательство после того, как представители Народной и Гражданской партий Испании направили в Центральную избирательную комиссию соответствующие жалобы. При этом Верховный суд обратился к столичным судьям решить проблему "незамедлительно".
Центральная избирательная комиссия Испании в прошлый понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент.
Такие же решения были приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.
Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что эти люди не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.
К.Пучдемон, А.Комин и К.Понсати намерены выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".
Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.
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