ЕС призывает Турцию не вести бурение на кипрском шельфе

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич призвала Турцию уважать суверенитет Кипра и отказаться от планов бурения на шельфе кипрской исключительной экономической зоны.

"У Европейского совета есть очень ясная позиция, выраженная в марте 2018 года, когда он решительно осудил продолжающиеся незаконные действия Турции в восточной части Средиземного моря, и мы придерживаемся этой позиции", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она сослалась на заявление Ф.Могерини от 4 мая, в котором глава европейской дипломатии выразила от имени ЕС "серьезную обеспокоенность в связи с объявленным Турцией намерением вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра".

"И мы повторяем наш настоятельный призыв к Турции о том, что надо уважать суверенитет Кипра в его исключительной экономической зоне", - подчеркнула М.Коцьянчич.

По ее словам, ЕС настаивает на том, что "такое бурение не должно проводиться". "Мы полностью солидарны с Кипром, и дипломатические контакты и наши обязательства в этом вопросе сохранятся", - добавила представитель Ф.Могерини.

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа, Турция уже направила в этот район специальное судно для буровых работ.