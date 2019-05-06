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ТЭК 06.05.2019 16:04

Цены на нефть обновили минимумы за 5 недель, Brent подешевела до $70,6 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на импорт китайских товаров.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подешевели на $0,21 (0,3%) - до $70,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,57%) - до $61,59 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки обновили минимальные значения за пять недель.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье Д.Трамп написал в соцсети Twitter, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.

Эти заявления были сделаны в преддверии нового этапа переговоров США и Китая, которые запланированы на эту неделю.

"Трамп, как всегда, полон сюрпризов, - говорит старший аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. - Эти заявления однозначно негативны для нефти, потому что если начнется торговая война, потребление нефти в мире сократится, как и цены на нее".

Тем временем Саудовская Аравия объявила о снижении цен на свою нефть с поставкой в июне для клиентов из США, одновременно повысив цены на поставки в другие регионы мира.

Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2, до 807 единиц. Подъем стал первым за последние три недели.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]