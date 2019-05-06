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Дальнее зарубежье 06.05.2019 17:45

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский соболезнует близким жертв авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево".

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал В.Зеленский на своей странице в Facebook в понедельник.

В то же время он напомнил об украинцах, "удерживаемых в России". "Мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - добавил В.Зеленский.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Следственный комитет (СК) расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), в рамках которого следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность

Как официальный представитель Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по предварительной информации, в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, пострадала гражданка Украины - она находится в больнице.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ШЕРЕМЕТЬЕВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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