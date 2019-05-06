Зеленский выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский соболезнует близким жертв авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево".
"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал В.Зеленский на своей странице в Facebook в понедельник.
В то же время он напомнил об украинцах, "удерживаемых в России". "Мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - добавил В.Зеленский.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.
Следственный комитет (СК) расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), в рамках которого следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность
Как официальный представитель Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по предварительной информации, в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, пострадала гражданка Украины - она находится в больнице.
Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации
Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны
Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений
Нефть отыгрывает падение, Brent торгуется у $70,8 за баррель
Искендер Халилов стал владельцем более 23,35% ПАО "Кузбасская топливная компания"
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
Грузию в январе-апреле посетило более 390 тыс. туристов из Азербайджана
Азерсу получит 6 млн манатов на реконструкции системы водоснабжения Горадиза
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР