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СНГ 06.05.2019 18:06

Помпео соболезнует семьям жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил соболезнования близким погибших в результате пожара на борту самолета компании "Аэрофлот" при аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево".

"Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолета, приземлившегося в московском аэропорту", - заявил М.Помпео журналистам, сопровождающим его в рамках визита в Европу.

"Мы хотели бы убедиться, что жители России знают о нашей готовности сделать все необходимое, чтобы помочь им, оказать любое содействие, и выразить соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - добавил он.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ШЕРЕМЕТЬЕВО, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]