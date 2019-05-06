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СНГ 06.05.2019 18:17

Порошенко оценил в 3 тыс. человек военные потери Украины в Донбассе

За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина", - сказал П.Порошенко в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ВОЕННЫЕ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]