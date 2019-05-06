Порошенко оценил в 3 тыс. человек военные потери Украины в Донбассе

За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина", - сказал П.Порошенко в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).