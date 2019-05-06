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Религия 06.05.2019 16:10

Первый вице-президент Азербайджана поздравила мусульман с наступлением месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с наступлением Рамазана, являющегося месяцем поста и духовного очищения, раздумий и молитв, прощения и милосердия. Этот священный месяц является для миллионов мусульман всего мира периодом духовного совершенствования, благородных деяний», - говорится в тексте поздравления, сообщает секретариат I-го вице-президента.

М.Алиева подчеркнула, что в Азербайджане, имеющем многовековую историю, с уважением относятся к духовным традициям. «Морально-этические основы этих традиций остаются неизменными, потому что забота, доброта и милосердие к близким всегда высоко ценились во все времена», - отметила она.

Первый вице-президент выразила уверенность, что месяц Рамазан станет периодом единства и солидарности, взаимного уважения и понимания. «Пусть Всевышний услышит все ваши молитвы в эти священные дни. Желаю вам мира, прекрасных дней, счастья и процветания», - подчеркивается в поздравлении.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, РАМАЗАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]