Росатом к 2024г планирует нарастить зарубежную выручку до $15 млрд с $6,6 млрд в 2018г - Лихачев

ГК "Росатом" в пятилетней перспективе планирует двукратный рост зарубежной выручки, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев премьер-министру Дмитрию Медведеву в понедельник в ходе рабочей встречи.
"Важно подчеркнуть, что ключевой темой нашего дальнейшего роста являются зарубежные рынки. Мы вышли на $6,6 млрд выручки в прошлом году, ставим амбициозные цели на 2019 год, - сказал он. - И планируем к 2024 году превысить $15 млрд, то есть удвоить за ближайшую пятилетку объем выручки на зарубежных рынках".
А.Лихачев сообщил, что 22 апреля состоялось заседание набсовета госкорпорации, где были утверждены итоги деятельности. "Общее выполнение карты КПЭ - 105,6%, - сказал он. - Установлены рекорды по портфелю зарубежных заказов и портфелю по новым продуктам. Это наиболее важные для нас показатели. Горизонт планирования - 10-летний".
Глава "Росатома" добавил, что впервые открытая выручка госкорпорации превысила 1 трлн рублей (по итогам 2018 г. - ИФ). "Инвестиции также находятся на рекордном уровне - четверть триллиона", - сказал он. При этом доля бюджетного финансирования поэтапно снижается, субсидии из бюджета "Росатом" замещает собственными средствами.
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