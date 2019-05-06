Пассажир потерпевшего крушение SSJ-100 сообщает о попавших в двигатель молниях

Глава Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, который выжил в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, заявил, что видел попавшие в двигатель самолета SSJ-100 молнии.
"Лично я это (что у самолета возникли проблемы - ИФ) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", - рассказал В.Евменьков городской радиостанции "Север FM", которая опубликовала расшифровку телефонной беседы в соцсетях.
"Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно", - отметил В.Евменьков.
Он сказал, что паники и давки в салоне самолета не было, и выразил благодарность бортпроводникам, "которые по сути нас спасли".
Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Мурманской области, включая двух детей и двух сотрудников региональных министерств. Кроме того, проверяется информация, что погибший бортпроводник также был жителем Заполярья.
Решением правительства Мурманской области семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие - по 500 тыс. рублей.
После начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер уточнила "Интерфаксу", что среди погибших десять мурманчан.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
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