Эксперты Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Великобритания, КНР, Россия и Франция - ИФ), как ожидается, проведут консультации во вторник в Брюсселе в преддверии возможного объявления 8 мая Тегераном о прекращении выполнения части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Сообщивший об этом в понедельник тегеранский журналист Абас Аслани написал со ссылкой на источники в своем микроблоге в Твиттере, что президент Ирана Хасан Рухани 8 мая, в первую годовщину выхода США из СВПД, как ожидается, объявит о контрмерах на этот шаг Вашингтона, которые будут основываться на параграфах 26 и 37 СВПД.

Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, отметил журналист, который освещал многосторонние переговоры по заключению иранской атомной сделки.

Параграф 26 СВПД гласит, что администрация США, действуя согласно соответствующим полномочиям президента и конгресса, будет воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой. Иран заявил, что будет рассматривать такое повторное введение санкций или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично.

В параграфе 37 говорится, что если санкции будут восстановлены в полной мере или частично, Иран будет рассматривать это как основание для прекращения выполнения своих обязательств по настоящему СВПД в полной мере или частично.

С 4 мая США ужесточили антииранские санкции в отношении АЭС "Бушер", ряда других атомных объектов, а также вывоза из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду. "С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорилось в заявлении госдепартамента США.

В нем пояснялось, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана". "Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Такие мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита", - говорилось в заявлении.

По данным А.Аслани, который является также приглашенным научным сотрудником Центра стратегических исследований ближневосточных проблем, объявление будет сделано Х.Рухани в интервью телевидению и радио Ирана в прямом эфире.

Представители ЕС уже неофициально проинформированы об этом решении, отметил журналист. Иранская сторона сказала Брюсселю, что такой шаг - реакция на выход США из СВПД и неспособность ЕС выполнить свои обещания.

СВПД был заключен после десятилетних переговоров в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Сменивший в 2017 году Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп раскритиковал иранскую сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее с последующим восстановлением антииранских односторонних санкций, которые затронули и нефтяной сектор.

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.