МВФ проведет в июне консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) в июне проведет ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.
«Делегация МВФ, которую возглавит глава миссии фонда по Азербайджану Наталья Тамириса, посетит Баку с 12 по 27 июня с целью проведения консультаций по Статье IV с властями Азербайджана», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава офиса МВФ в стране Ахгюн Гадирли.
В последний раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в марте 2018 года.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
А.Азизов
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