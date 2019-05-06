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Макроэкономика 06.05.2019 16:33

МВФ проведет в июне консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) в июне проведет ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

«Делегация МВФ, которую возглавит глава миссии фонда по Азербайджану Наталья Тамириса, посетит Баку с 12 по 27 июня с целью проведения консультаций по Статье IV с властями Азербайджана», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава офиса МВФ в стране Ахгюн Гадирли.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в марте 2018 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ЭКОНОМИКА, ОБЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]