Инвестиции в развитие сети ЛЭП в Грузии до 2030г планируются в 750 млн евро

Правительство Грузии утвердило план развития в стране сети высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на 2019-2029 годы стоимостью 750 млн евро.

Как говорится в сообщении на сайте АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE), согласно плану, мощности электросистемы страны предусматривается увеличить в 2,1 раза - до 8,767 тыс. МВт.

Целью является интеграция существующих и вводимых в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, а также повышение надежности электросистемы и увеличение ее транзитного потенциала.

В частности, установленные мощности ГЭС планируется увеличить почти в два раза - до 6,425 тыс. МВт, ТЭС - на 64,8%, до 1,343 тыс. МВт, а две существующие в стране газотурбины общей мощностью 110 МВт продолжат работу в прежнем режиме. Кроме того, в течение 10 лет предполагается построить ветряные электростанции общей мощностью 636 МВт (против ныне функционирующих 20,7 МВт) и солнечные электростанции мощностью 253 МВт.

"В период с 2019 года по 2029 год предусматривается осуществить 18 проектов для увеличения мощностей линий электропередачи и подстанций, расширения межсистемных связей с энергосистемами соседних стран. В соответствие с планом, будут построены новые 500/220 кВ ЛЭП общей протяженностью 1,6 тыс. км для передачи электроэнергии суммарной мощностью до 5 тыс. МВт. Инвестиционная стоимость работ оценивается в 750 млн евро", - говорится в сообщении.

Предполагается, что 50% проектов будут выполнены в 2019-2021 годах, 36% - в 2022-2023 годах, 14% - в 2024-2029 годах.

Среди приоритетных работ - строительство ЛЭП 500 кВ "Джвари-Цхалтубо-Ахалцихе" в направлении Турции, а также "Ксани-Степанцминда-Моздок" для усиления работы в параллельном режиме электросистем Грузии и России. С вводом в эксплуатацию этих ЛЭП мощности межсистемных связей в первом случае возрастут до 1,4 тыс. МВт, во втором - до 1,7 тыс. МВт. Увеличение объемов перетоков электроэнергии с энергосистемой Азербайджана планируется до 1 тыс. МВт, энергосистемой Армении - до 700 МВт.

В 2018 году выработка электроэнергии в Грузии составила 12 млрд 148,6 млн кВт.ч, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. Согласно балансу на 2019 год, производство электроэнергии в стране предусматривается в объеме 12 млрд 708 млн кВт.ч. Экспорт электроэнергии планируется увеличить на 19,4% - до 696,5 млн кВт.ч., импорт - на 97,2%, до 2 млрд 820,5 млн кВт.ч.