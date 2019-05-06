Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений

Баку придает большое значение сотрудничеству с Минском в военной сфере, заявил глава Генштаба – первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

Н.Садыков в понедельник в Баку принял белорусского коллегу Олега Белоконева, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью во всех сферах, в том числе в военной. Имеется большой потенциал для развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах»,- приводит слова Н.Садыкова пресс-служба оборонного ведомства.

Н.Садыков информировал своего собеседника о военно-политической обстановке в регионе. Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, продолжающийся долгие годы, является основной угрозой региональной стабильности.

«Мы уверены, что Республика Беларусь будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования этого конфликта»,- сказал Н.Садыков.

О.Белоконев, в свою очередь, подчеркнул важность проведения встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-белорусских отношений.

«Глава генштаба Беларуси еще раз довел до внимания азербайджанской стороны, что Минск поддерживает территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы совместных действий в сфере военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, организации взаимных визитов экспертов, проведение совместных военных учений с участием подразделений армий двух стран.

Ф.Исазаде