Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.05.2019 17:08

Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений

Баку придает большое значение сотрудничеству с Минском в военной сфере, заявил глава Генштаба – первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

Н.Садыков в понедельник в Баку принял белорусского коллегу Олега Белоконева, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью во всех сферах, в том числе в военной. Имеется большой потенциал для развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах»,- приводит слова Н.Садыкова пресс-служба оборонного ведомства.

Н.Садыков информировал своего собеседника о военно-политической обстановке в регионе. Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, продолжающийся долгие годы, является основной угрозой региональной стабильности.

«Мы уверены, что Республика Беларусь будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования этого конфликта»,- сказал Н.Садыков.

О.Белоконев, в свою очередь, подчеркнул важность проведения встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-белорусских отношений.

«Глава генштаба Беларуси еще раз довел до внимания азербайджанской стороны, что Минск поддерживает территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы совместных действий в сфере военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, организации взаимных визитов экспертов, проведение совместных военных учений с участием подразделений армий двух стран.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны Баку обсуждает с Минском вооружение, способное усилить боеспособность армии Азербайджана Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]