РЖД предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб в Азербайджане

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб на территории Азербайджана, заявил глава общества Олег Белозёров.
Совместные меры по развитию транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги (АЖД) Джавид Гурбанов обсудил с О.Белозёровым в понедельник в Баку, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
«Глава РЖД высоко оценил потенциал железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и выразил готовность российской стороны предоставить соответствующие транспортные продукты и грузовую базу для ее полноценной загрузки. Кроме того, прозвучало предложение по созданию регулярного контейнерного сервиса из Китая в Баку с организацией на территории Азербайджана распределительного хаба», - отмечается в информации.
Говоря о развитии коридора "Север–Юг", О.Белозёров заявил, что РЖД сформированы основные тарифные и логистические параметры перевозок, ведется работа с индийскими компаниями по привлечению грузов.
По данным РЖД, строительство в Иране железной дороги Решт–Астара позволило бы выйти на регулярные объемы перевозок на уровне порядка 100 тыс. TEU в год.
Стороны также отмели важность развития электронного взаимодействия. По словам О.Белозёрова, 87% грузов в сообщении между Россией и Азербайджаном оформляется в электронном виде против 50% в 2018 году.
Дж.Гурбанов, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейшей позитивной динамике перевозок по международным транспортным коридорам и успешной реализации совместных проектов.
«По итогам встречи стороны договорились продолжить совместные действия по оптимизации погранично-таможенных процедур, в том числе для рассмотрения возможности запуска пассажирского поезда Махачкала–Баку», - отмечается в информации.
Н.Аббасова
Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации
Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны
Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
Грузию в январе-апреле посетило более 390 тыс. туристов из Азербайджана
Азерсу получит 6 млн манатов на реконструкции системы водоснабжения Горадиза
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
Уходящий президент Украины сменил командующего военной операцией в Донбассе
Мадуро соболезнует в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"
Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР