Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 06.05.2019 17:13

РЖД предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб в Азербайджане

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб на территории Азербайджана, заявил глава общества Олег Белозёров.

Совместные меры по развитию транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги (АЖД) Джавид Гурбанов обсудил с О.Белозёровым в понедельник в Баку, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«Глава РЖД высоко оценил потенциал железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и выразил готовность российской стороны предоставить соответствующие транспортные продукты и грузовую базу для ее полноценной загрузки. Кроме того, прозвучало предложение по созданию регулярного контейнерного сервиса из Китая в Баку с организацией на территории Азербайджана распределительного хаба», - отмечается в информации.

Говоря о развитии коридора "Север–Юг", О.Белозёров заявил, что РЖД сформированы основные тарифные и логистические параметры перевозок, ведется работа с индийскими компаниями по привлечению грузов.

По данным РЖД, строительство в Иране железной дороги Решт–Астара позволило бы выйти на регулярные объемы перевозок на уровне порядка 100 тыс. TEU в год.

Стороны также отмели важность развития электронного взаимодействия. По словам О.Белозёрова, 87% грузов в сообщении между Россией и Азербайджаном оформляется в электронном виде против 50% в 2018 году.

Дж.Гурбанов, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейшей позитивной динамике перевозок по международным транспортным коридорам и успешной реализации совместных проектов.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить совместные действия по оптимизации погранично-таможенных процедур, в том числе для рассмотрения возможности запуска пассажирского поезда Махачкала–Баку», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЖД, ХАБ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]