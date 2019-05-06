РЖД предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб в Азербайджане

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают создать контейнерный сервис из Китая в Баку и распределительный хаб на территории Азербайджана, заявил глава общества Олег Белозёров.

Совместные меры по развитию транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги (АЖД) Джавид Гурбанов обсудил с О.Белозёровым в понедельник в Баку, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«Глава РЖД высоко оценил потенциал железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и выразил готовность российской стороны предоставить соответствующие транспортные продукты и грузовую базу для ее полноценной загрузки. Кроме того, прозвучало предложение по созданию регулярного контейнерного сервиса из Китая в Баку с организацией на территории Азербайджана распределительного хаба», - отмечается в информации.

Говоря о развитии коридора "Север–Юг", О.Белозёров заявил, что РЖД сформированы основные тарифные и логистические параметры перевозок, ведется работа с индийскими компаниями по привлечению грузов.

По данным РЖД, строительство в Иране железной дороги Решт–Астара позволило бы выйти на регулярные объемы перевозок на уровне порядка 100 тыс. TEU в год.

Стороны также отмели важность развития электронного взаимодействия. По словам О.Белозёрова, 87% грузов в сообщении между Россией и Азербайджаном оформляется в электронном виде против 50% в 2018 году.

Дж.Гурбанов, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейшей позитивной динамике перевозок по международным транспортным коридорам и успешной реализации совместных проектов.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить совместные действия по оптимизации погранично-таможенных процедур, в том числе для рассмотрения возможности запуска пассажирского поезда Махачкала–Баку», - отмечается в информации.

Н.Аббасова