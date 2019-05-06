Азерсу получит 6 млн манатов на реконструкции системы водоснабжения Горадиза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 6 млн манатов на проектирование и реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Горадиз.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Данные средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков