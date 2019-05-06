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Дальнее зарубежье 06.05.2019 19:16

Американский грузовик Cargo Dragon состыковался с МКС, сообщает NASA

Выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cargo Dragon в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Перед этим сблизившийся с МКС корабль в 14:01 мск был захвачен с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляли члены экипажа станции канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг. Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс стыковки осуществлялся по командам с Земли.

Перед захватом корабля Центр управления полетами в Хьюстоне и экипаж МКС заметили свисающий на внешней стороне Cargo Dragon длинный кабель. По данным NASA, он должен был отделиться от корабля во время его выхода на орбиту. ЦУП в Хьюстоне порекомендовал астронавтам дать команду на отвод корабля от станции, если кабель будет мешать захвату его манипулятором, однако этого не произошло.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 4 мая с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 17-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. После расстыковки его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,9 тонн.

В настоящее время к МКС помимо Cargo Dragon пристыкован также американский "грузовик" Cygnus корпорации Northrop Grumman, два российских грузовых корабля "Прогресс" и два пилотируемых корабля "Союз".

Экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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Тэги: США, МКС, КОРАБЛЬ, СТЫКОВКА


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