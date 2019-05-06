США должны приспособиться к изменяющейся ситуации в Арктике - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Соединенным Штатам необходимо принять во внимание ситуацию в Арктике, которая претерпевает геополитические изменения.

"Арктика становится ареной, где страны показывают силу и соревнуются между собой. И Соединенные Штаты должны приспосабливаться к этому новому будущему", - сказал М.Помпео на пресс-конференции в Финляндии.

"Интересы в Арктике были у США за много десятилетий до покупки Аляски (у России - ИФ)", - отметил госсекретарь.

При этом М.Помпео подчеркнул, что США должны продолжать защищать свои интересы в этом регионе.