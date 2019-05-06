Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - Великобритания, Германия и Франция, а также Евросоюз и Иран обсудят 7 мая на уровне экспертов внедрение механизма расчетов с Тегераном - INSTEX, сообщила "Интерфаксу" Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Завтра в Брюсселе состоится очередная плановая встреча формата E3/ЕС (Великобритания, Германия, Франция, ЕС - ИФ) и Ирана на экспертном уровне для обсуждения совместных усилий по отмене санкций, как это предусмотрено в СВПД", - отметила М.Коцьянчич.

"Это будет также включать в себя совещание между представителями INSTEX и соответствующей иранской организации STFI для обсуждения дальнейших шагов по их внедрению", - уточнила представитель Ф.Могерини.