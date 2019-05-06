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Регион 06.05.2019 19:48

Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - Великобритания, Германия и Франция, а также Евросоюз и Иран обсудят 7 мая на уровне экспертов внедрение механизма расчетов с Тегераном - INSTEX, сообщила "Интерфаксу" Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Завтра в Брюсселе состоится очередная плановая встреча формата E3/ЕС (Великобритания, Германия, Франция, ЕС - ИФ) и Ирана на экспертном уровне для обсуждения совместных усилий по отмене санкций, как это предусмотрено в СВПД", - отметила М.Коцьянчич.

"Это будет также включать в себя совещание между представителями INSTEX и соответствующей иранской организации STFI для обсуждения дальнейших шагов по их внедрению", - уточнила представитель Ф.Могерини.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]