Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил искренние соболезнования российскому народу в связи с авиакатастрофой в аэропорту "Шереметьево" в Москве.
"Направляю искренние соболезнования всему российскому народу в связи с ужасной катастрофой в Международном аэропорту "Шереметьево" в Москве, в результате которого, по официальным данным, погиб 41 человек и 37 пострадали", - написал Н.Маудро в своем твиттере.
"Венесуэла солидарна со своими братьями-москвичами", - отметил он.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.
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