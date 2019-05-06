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Дальнее зарубежье 06.05.2019 20:03

Мадуро соболезнует в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил искренние соболезнования российскому народу в связи с авиакатастрофой в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

"Направляю искренние соболезнования всему российскому народу в связи с ужасной катастрофой в Международном аэропорту "Шереметьево" в Москве, в результате которого, по официальным данным, погиб 41 человек и 37 пострадали", - написал Н.Маудро в своем твиттере.

"Венесуэла солидарна со своими братьями-москвичами", - отметил он.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]