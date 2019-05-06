Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.05.2019 17:41

Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник генштаба ВС Беларуси генерал-майор Олег Белоконев в понедельник в Баку определили направления реализации новых крупных проектов в сфере обороны, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Обсудив широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества между нашими странами, З.Гасанов и О.Белоконев определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности ВС Азербайджана»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, З.Гасанов и О.Белоконев положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, производимой предприятиями ВПК Беларуси и предусмотренной для всех видов и родов войск.

«На встрече было выражено удовлетворение результатами совместной деятельности в военной, военно-технической и военно-образовательной сфере между Азербайджаном и Беларусью, а также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих направлениях»,- говорится в сообщении.

Минобороны не уточняет, какие именно достигнуты договоренности между оборонными ведомства Азербайджана и Беларуси.

Азербайджан в настоящее время является одним из активных покупателей вооружения в Белоруссии. В частности, в 2018 году Азербайджан начал покупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Кроме этого, главы оборонных ведомств Азербайджана и Беларуси генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-лейтенант Андреем Равков в феврале 2019 года обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере. В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2019, проходящей в ОАЭ, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и военной продукцией оборонной промышленности Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и техникой, способной усилить боеспособность азербайджанской армии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений Баку обсуждает с Минском вооружение, способное усилить боеспособность армии Азербайджана Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]