Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник генштаба ВС Беларуси генерал-майор Олег Белоконев в понедельник в Баку определили направления реализации новых крупных проектов в сфере обороны, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Обсудив широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества между нашими странами, З.Гасанов и О.Белоконев определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности ВС Азербайджана»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В ходе встречи, З.Гасанов и О.Белоконев положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, производимой предприятиями ВПК Беларуси и предусмотренной для всех видов и родов войск.
«На встрече было выражено удовлетворение результатами совместной деятельности в военной, военно-технической и военно-образовательной сфере между Азербайджаном и Беларусью, а также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих направлениях»,- говорится в сообщении.
Минобороны не уточняет, какие именно достигнуты договоренности между оборонными ведомства Азербайджана и Беларуси.
Азербайджан в настоящее время является одним из активных покупателей вооружения в Белоруссии. В частности, в 2018 году Азербайджан начал покупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез".
Кроме этого, главы оборонных ведомств Азербайджана и Беларуси генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-лейтенант Андреем Равков в феврале 2019 года обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере. В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2019, проходящей в ОАЭ, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и военной продукцией оборонной промышленности Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и техникой, способной усилить боеспособность азербайджанской армии.
Ф.Исазаде
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