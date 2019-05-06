Уходящий президент Украины сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сырского.
"Я принял решение поддержать предложение Министерства обороны Украины и назначить на должность командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими в Донецкой области в понедельник.
До сегодняшнего дня командующим ООС был генерал Сергей Наев.
По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операцией объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко.
"Александр Станиславович успешно прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба... принимал активное участие в антитеррористической операции в сложных условиях 2014-2015 годов. Сначала был начальником штаба, позднее возглавлял антитеррористическую операцию в сложнейших условиях нашей истории", - отметил президент.
П.Порошенко также поблагодарил предыдущего командующего ООС С.Наева за проделанную им за минувший год работу.
А.Сырский в начале 2010х годов был первым замначальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.
В 2016 году А.Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром "АТО", пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.
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