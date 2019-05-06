В госкомпаниях Азербайджана создаются Апелляционные советы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Апелляционных советов в государственных юридических лицах.

Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Данный указ нацелен на обеспечение прозрачности, объективности и оперативности при рассмотрении жалоб занимающихся предпринимательской деятельностью физических и юридических лиц, защиты законодательных прав и интересов граждан в этой сфере.

При этом государственными юрлицами являются: акционерные общества, общества с ограниченной ответственность (ООО) и другие коммерческие правовые лица, занимающиеся организационно-правовой деятельностью, в которых 51% и более акций прямо или косвенно принадлежат государству. Кроме этого, под действие данного указа подпадают созданные государством некоммерческие юрлица и компании пубоичного права.

Р.Бабаев