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Бизнес и законодательство 06.05.2019 17:51

В госкомпаниях Азербайджана создаются Апелляционные советы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Апелляционных советов в государственных юридических лицах.

Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Данный указ нацелен на обеспечение прозрачности, объективности и оперативности при рассмотрении жалоб занимающихся предпринимательской деятельностью физических и юридических лиц, защиты законодательных прав и интересов граждан в этой сфере.

При этом государственными юрлицами являются: акционерные общества, общества с ограниченной ответственность (ООО) и другие коммерческие правовые лица, занимающиеся организационно-правовой деятельностью, в которых 51% и более акций прямо или косвенно принадлежат государству. Кроме этого, под действие данного указа подпадают созданные государством некоммерческие юрлица и компании пубоичного права.

Р.Бабаев

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Тэги: ГОСКОМПАНИИ, АПЕЛЛЯЦИЯ, СОВЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]