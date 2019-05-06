Госсекретарь США раскритиковал другие страны за загрязнение окружающей среды

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с критикой в адрес других стран, в том числе России, за высокие показатели загрязнения окружающей среды.
"Факты говорят сами за себя: Америка - это мировой лидер в борьбе за сохранение окружающей среды. Мы сократили выбросы углекислого газа в энергетических проектах в 2006-2017 годах года на 14%. Показатели в остальном мире за этот период выросли более чем на 20%", - заявил М.Помпео на пресс-конференции в Хельсинки.
Он отметил, что выбросы углеводородов на предприятиях США с 2013 года сократились на 16% и упадут на 50% к 2035 году - что является лучшим показателем среди всех стран Арктического совета, куда входят Финляндия, Россия, Швеция, США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания.
"При этом Россия не работает над снижением показателей загрязнения, несмотря на то, что среди всех стран Арктики она является страной с самыми высокими показателями загрязнения окружающей среды", - подчеркнул глава госдепартамента.
Он также добавил, что в Китае, который является наблюдателем в Арктическом совете, показатели выброса углекислого газа в период с 2000 по 2016 гг. выросли более чем втрое.
Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации
Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны
Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений
Китай ужесточает критерии признания банковских кредитов "плохими"
РЖД обсуждают создание ширококолейной линии в Турции с выходом через Грузию и Азербайджан
Нефть отыгрывает падение, Brent торгуется у $70,8 за баррель
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
Грузию в январе-апреле посетило более 390 тыс. туристов из Азербайджана
Азерсу получит 6 млн манатов на реконструкции системы водоснабжения Горадиза
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР