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Дальнее зарубежье 06.05.2019 20:33

Госсекретарь США раскритиковал другие страны за загрязнение окружающей среды

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с критикой в адрес других стран, в том числе России, за высокие показатели загрязнения окружающей среды.

"Факты говорят сами за себя: Америка - это мировой лидер в борьбе за сохранение окружающей среды. Мы сократили выбросы углекислого газа в энергетических проектах в 2006-2017 годах года на 14%. Показатели в остальном мире за этот период выросли более чем на 20%", - заявил М.Помпео на пресс-конференции в Хельсинки.

Он отметил, что выбросы углеводородов на предприятиях США с 2013 года сократились на 16% и упадут на 50% к 2035 году - что является лучшим показателем среди всех стран Арктического совета, куда входят Финляндия, Россия, Швеция, США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания.

"При этом Россия не работает над снижением показателей загрязнения, несмотря на то, что среди всех стран Арктики она является страной с самыми высокими показателями загрязнения окружающей среды", - подчеркнул глава госдепартамента.

Он также добавил, что в Китае, который является наблюдателем в Арктическом совете, показатели выброса углекислого газа в период с 2000 по 2016 гг. выросли более чем втрое.

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Тэги: США, ЭКОЛОГИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]