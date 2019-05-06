Грузию в январе-апреле посетило более 390 тыс. туристов из Азербайджана

Грузию в январе-апреле 2019 года посетили 392 тыс. граждан Азербайджана, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает в понедельник Национальная администрация туризма республики.
По данным ведомства, Азербайджан по количеству граждан, посетивших Грузию за четыре месяца текущего года, занимает первое место.
Россия по количеству граждан, посетивших Грузию за четыре месяца текущего года, переместилась с четвертой на вторую позицию 367,2 тыс. человек (рост на 23,1%).
На третьем месте - граждане Армении (326,8 тыс. человек), далее следуют визитеры из Турции, Украины, Ирана, Израиля и других стран. Значительный приток визитеров зафиксирован из Казахстана, Польши, Германии, Китая, Филиппин, США, Белоруссии, Индии.
Согласно информации ведомства, в целом за январь-апрель 2019 года Грузию посетили 2 млн 265,3 тыс. иностранцев, что на 2,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них количество туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, выросло на 4,8% - до 1 млн 230,6 тыс. человек, остальные - визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.
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