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Регион 06.05.2019 18:01

Турция предотвратила гуманитарную катастрофу в Идлибе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гуманитарную катастрофу в сирийской провинции Идлиб удалось предотвратить благодаря действиям Анкары.

"Благодаря усилиям Турции была предотвращена гуманитарная катастрофа в Идлибе и обеспечена стабильность", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

По его словам, инициативы Анкары позволили не допустить гибели сотен тысяч мирных жителей Сирии.

Кроме того, президент указал, что действия турецкой стороны "предотвратили новую волну беженцев в Европу".

26 апреля страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция - договорились о конкретных мерах по снижению числа нарушений в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорилось в итоговом заявлении России, Ирана и Турции по итогам 12 раунда Астанинского процесса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]