Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина

Государственное обвинение попросило приговорить к одному году и пяти месяцам колонии общего режима полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о драках в Москве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Мамаеву наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима, (...) Кокорину наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима", - заявила прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон по делу спортсменов в понедельник.