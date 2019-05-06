Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 06.05.2019 18:21

Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина

Государственное обвинение попросило приговорить к одному году и пяти месяцам колонии общего режима полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о драках в Москве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Мамаеву наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима, (...) Кокорину наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима", - заявила прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон по делу спортсменов в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФУТБОЛИСТЫ, ОБВИНЕНИЕ, СРОК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]