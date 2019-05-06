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Внешняя политика 06.05.2019 18:48

Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации

Азербайджан и Германия 7 мая 2019 года проведут межмидовские политические консультации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в германском посольстве в Баку.

«Консультации пройдут во вторник в Баку. Для участия в них в Азербайджан прибыл уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт», - сообщил собеседник агентства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ПОЛИТКОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]