Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации

Азербайджан и Германия 7 мая 2019 года проведут межмидовские политические консультации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в германском посольстве в Баку.

«Консультации пройдут во вторник в Баку. Для участия в них в Азербайджан прибыл уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт», - сообщил собеседник агентства.

Ф.Исазаде