ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), которое в течение более 10 лет контролировали основатель и президент компании Игорь Прокудин и заместитель гендиректора КТК Вадим Данилов, сменило основных владельцев.

В результате ряда сделок контроль над КТК перешел бизнесменам Саиду и Михаилу Гуцериевым, совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову и экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа Виктору Пичугову.

Как следует из материалов КТК, Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% акций ПАО. Они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.

И.Халилов стал владельцем более 23,35% топливной компании. Его владение акциями КТК оформлено через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited.

Ранее, в конце апреля, 24,6% КТК приобрела кипрская Millfast Trading Limited.

В понедельник КТК официально сообщила, что бенефициаром Millfast выступает Виктор Пичугов. Он владеет Millfast через кипрские Haymark Nominees Limited и Finsbooks Trading Limited.

Таким образом, суммарно новые владельцы получили 66,85% акций КТК.

В свою очередь, из состава акционеров КТК вышла Haver Holding Limited, владевшая 50,07% акций КТК (контролировалась И.Прокудиным). Также из числа акционеров компании вышел В.Данилов с долей 16,78%. В совокупности И.Прокудин и В.Данилов являлись бенефициарами 66,85%-ной доли в КТК.

В КТК изменения в составе акционеров не комментируют. В ПФГ "Сафмар" М.Гуцериева от комментариев также отказались.

В числе совладельцев КТК, наряду с И.Прокудиным и В.Даниловым, до сделки с Millfast Trading значились также фонды Prosperity с долей 27,34%.

Слухи о скорой смене собственников КТК ходили с 2018 года. В числе возможных покупателей компании назывались "СУЭК", группа "Русский уголь" (входит в ФПГ "Сафмар").

"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия. Как сообщалось, КТК в 2019 году планирует добыть 17 млн тонн угля, что на 8% превышает уровень 2018 года.