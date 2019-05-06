ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), которое в течение более 10 лет контролировали основатель и президент компании Игорь Прокудин и заместитель гендиректора КТК Вадим Данилов, сменило основных владельцев.
В результате ряда сделок контроль над КТК перешел бизнесменам Саиду и Михаилу Гуцериевым, совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову и экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа Виктору Пичугову.
Как следует из материалов КТК, Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% акций ПАО. Они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.
И.Халилов стал владельцем более 23,35% топливной компании. Его владение акциями КТК оформлено через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited.
Ранее, в конце апреля, 24,6% КТК приобрела кипрская Millfast Trading Limited.
В понедельник КТК официально сообщила, что бенефициаром Millfast выступает Виктор Пичугов. Он владеет Millfast через кипрские Haymark Nominees Limited и Finsbooks Trading Limited.
Таким образом, суммарно новые владельцы получили 66,85% акций КТК.
В свою очередь, из состава акционеров КТК вышла Haver Holding Limited, владевшая 50,07% акций КТК (контролировалась И.Прокудиным). Также из числа акционеров компании вышел В.Данилов с долей 16,78%. В совокупности И.Прокудин и В.Данилов являлись бенефициарами 66,85%-ной доли в КТК.
В КТК изменения в составе акционеров не комментируют. В ПФГ "Сафмар" М.Гуцериева от комментариев также отказались.
В числе совладельцев КТК, наряду с И.Прокудиным и В.Даниловым, до сделки с Millfast Trading значились также фонды Prosperity с долей 27,34%.
Слухи о скорой смене собственников КТК ходили с 2018 года. В числе возможных покупателей компании назывались "СУЭК", группа "Русский уголь" (входит в ФПГ "Сафмар").
"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия. Как сообщалось, КТК в 2019 году планирует добыть 17 млн тонн угля, что на 8% превышает уровень 2018 года.
Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации
Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны
Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
Грузию в январе-апреле посетило более 390 тыс. туристов из Азербайджана
Азерсу получит 6 млн манатов на реконструкции системы водоснабжения Горадиза
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
Уходящий президент Украины сменил командующего военной операцией в Донбассе
Мадуро соболезнует в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево"
Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
В Нахичевани прошел заключительный тур Олимпиады по русскому языку и литературе - 2019
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР