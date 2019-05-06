Нефть отыгрывает падение, Brent торгуется у $70,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок, опускавшиеся в ходе торгов в понедельник до минимумов за пять недель, отыграли большую часть падения.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 подешевели на $0,08 (0,11%) - до $70,77 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $61,79 за баррель.
Ранее в ходе сессии обе марки обновили минимальные значения за пять недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о планах повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.
Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2, до 807 единиц. Подъем стал первым за последние три недели.
Тем временем власти США приняли решение направить военные корабли на Ближний Восток для противодействия политике Ирана, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
В заявлении отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".
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