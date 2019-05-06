Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9026 RUR   0.026 GBR   2.2306 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.75 -0.06 Brent 70.51 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.05.2019 20:13

Нефть отыгрывает падение, Brent торгуется у $70,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок, опускавшиеся в ходе торгов в понедельник до минимумов за пять недель, отыграли большую часть падения.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 подешевели на $0,08 (0,11%) - до $70,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $61,79 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки обновили минимальные значения за пять недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о планах повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2, до 807 единиц. Подъем стал первым за последние три недели.

Тем временем власти США приняли решение направить военные корабли на Ближний Восток для противодействия политике Ирана, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В заявлении отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть обновили минимумы за 5 недель, Brent подешевела до $70,6 за баррель Нефть теряет более 2%, Brent подешевела до $69,4 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $70,42 за баррель Падение нефтяного рынка усилилось, WTI на минимуме с 1 апреля Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $71,53 за баррель Цена Brent продолжает расти, WTI перешла к снижению

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]