Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.
Он подчеркнул, что в НАТО "знают, насколько Турция нуждается в системе ПВО" и напомнил, что в настоящее время противовоздушная оборона страны во многом зависит от союзников Турции по Североатлантическому альянсу.
М.Чавушоглу отметил, что в течение многих лет союзники Турции по тем или иным причинам отказывались продавать Анкаре свои системе ПВО, вынудив страну искать альтернативных поставщиков. "И Россия предложила лучший вариант", - подчеркнул министр.
Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
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