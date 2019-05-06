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Регион 06.05.2019 21:44

Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Он подчеркнул, что в НАТО "знают, насколько Турция нуждается в системе ПВО" и напомнил, что в настоящее время противовоздушная оборона страны во многом зависит от союзников Турции по Североатлантическому альянсу.

М.Чавушоглу отметил, что в течение многих лет союзники Турции по тем или иным причинам отказывались продавать Анкаре свои системе ПВО, вынудив страну искать альтернативных поставщиков. "И Россия предложила лучший вариант", - подчеркнул министр.

Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]