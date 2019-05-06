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СНГ 06.05.2019 21:15

Минск призвал Брюссель к заключению базового договора о сотрудничестве

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко в ходе встречи глав МИД стран-участниц Вышеградской группы и инициативы "Восточное партнерство" в Братиславе призвал Европейский союз к началу переговоров по заключению совместного базового договора.

"В своем выступлении Кравченко отметил важность дальнейшего развития "Восточного партнерства" как гибкой, прагматичной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение экономически значимых результатов в различных областях в интересах граждан", - сказано в сообщении МИД Белоруссии.

В ходе министерской встречи, прошедшей в понедельник в столице Словакии Братиславе, состоялось обсуждение итогов реализации и перспектив "Восточного партнерства" в предстоящее десятилетие, рассмотрен вклад инициативы в укрепление региональной безопасности, развитие взаимосвязанности, инфраструктуры, энергетики, контактов между людьми, отмечает МИД.

В настоящее время сотрудничество Минска и Брюсселя регулируется договором, подписанным еще в 1989 году СССР и Европейским экономическим сообществом. Белоруссия является единственной среди шести стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство", которая не имеет двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС.

В феврале этого года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером подчеркивал необходимость скорейшего заключения базового соглашения между сторонами. По словам С.Румаса, "правовой вакуум в двусторонних отношениях между соседями контрпродуктивен для обеих сторон".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ДОГОВОР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]