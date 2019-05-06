Минск призвал Брюссель к заключению базового договора о сотрудничестве

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко в ходе встречи глав МИД стран-участниц Вышеградской группы и инициативы "Восточное партнерство" в Братиславе призвал Европейский союз к началу переговоров по заключению совместного базового договора.
"В своем выступлении Кравченко отметил важность дальнейшего развития "Восточного партнерства" как гибкой, прагматичной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение экономически значимых результатов в различных областях в интересах граждан", - сказано в сообщении МИД Белоруссии.
В ходе министерской встречи, прошедшей в понедельник в столице Словакии Братиславе, состоялось обсуждение итогов реализации и перспектив "Восточного партнерства" в предстоящее десятилетие, рассмотрен вклад инициативы в укрепление региональной безопасности, развитие взаимосвязанности, инфраструктуры, энергетики, контактов между людьми, отмечает МИД.
В настоящее время сотрудничество Минска и Брюсселя регулируется договором, подписанным еще в 1989 году СССР и Европейским экономическим сообществом. Белоруссия является единственной среди шести стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство", которая не имеет двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС.
В феврале этого года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером подчеркивал необходимость скорейшего заключения базового соглашения между сторонами. По словам С.Румаса, "правовой вакуум в двусторонних отношениях между соседями контрпродуктивен для обеих сторон".
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