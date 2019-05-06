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Регион 06.05.2019 20:54

В Москве 10 тыс. человек эвакуированы после сигналов о минировании объектов

За два часа в столице поступили сообщения от анонимов об угрозе взрывов в адрес почти 30 объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в понедельник.

"Письма с угрозами поступали в основном по электронной почте. Для проверки анонимных сигналов пришлось эвакуировать не менее 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его информации, угрозы поступали в основном в адрес торговых и бизнес-центров.

Источник агентства подчеркнул, что массовая волна анонимных сообщений об угрозе взрывов, начавшаяся около 17:30 в понедельник, в Москве пока не прекратилась.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что первыми сигналы об угрозах взрыва от неизвестных получили торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, УГРОЗЫ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]