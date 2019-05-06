В Москве 10 тыс. человек эвакуированы после сигналов о минировании объектов

За два часа в столице поступили сообщения от анонимов об угрозе взрывов в адрес почти 30 объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в понедельник.

"Письма с угрозами поступали в основном по электронной почте. Для проверки анонимных сигналов пришлось эвакуировать не менее 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его информации, угрозы поступали в основном в адрес торговых и бизнес-центров.

Источник агентства подчеркнул, что массовая волна анонимных сообщений об угрозе взрывов, начавшаяся около 17:30 в понедельник, в Москве пока не прекратилась.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что первыми сигналы об угрозах взрыва от неизвестных получили торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.