В Москве 10 тыс. человек эвакуированы после сигналов о минировании объектов

За два часа в столице поступили сообщения от анонимов об угрозе взрывов в адрес почти 30 объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в понедельник.
"Письма с угрозами поступали в основном по электронной почте. Для проверки анонимных сигналов пришлось эвакуировать не менее 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
По его информации, угрозы поступали в основном в адрес торговых и бизнес-центров.
Источник агентства подчеркнул, что массовая волна анонимных сообщений об угрозе взрывов, начавшаяся около 17:30 в понедельник, в Москве пока не прекратилась.
Ранее "Интерфакс" сообщил, что первыми сигналы об угрозах взрыва от неизвестных получили торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
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