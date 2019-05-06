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Регион 06.05.2019 21:18

В Стамбуле в июне пройдут повторные выборы мэра

Центризбирком Турции отменил итоги выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за многие годы победила оппозиция, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Повторные выборы назначены на 23 июня, отмечает агентство. Ранее ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.

Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Они утверждали, что в выборах приняли участие порядка 40 тыс. человек, не имеющих права голоса, а работники многих избирательных участков назначались в обход правил.

Соперником Э.Имамоглу от Партии справедливости и развития был экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым. Разрыв между конкурентами на выборах составил менее 14 тыс. голосов.

По итогам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, правящая Партия справедливости и развития потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле, как отмечали наблюдатели, стала тревожным сигналом для сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в течение многих лет удерживали за собой пост мэра этого города.

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Тэги: СТАМБУЛ, ВЫБОРЫ, ПОВТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]