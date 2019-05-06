РЖД обсуждают создание ширококолейной линии в Турции с выходом через Грузию и Азербайджан

Железные дороги РФ, Турции и Азербайджана рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и терминально-логистического центра в Карсе.

Согласно сообщению РЖД, в понедельник стороны подписали соответствующий договор. "Меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных ж/д перевозок по маршруту Баку - Тбилиси - Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы", - говорится в пресс-релизе.

"Подписанный (договор - ИФ) открывает путь к развитию перевозок по линии Баку - Тбилиси - Карс, которая сейчас строится под руководством азербайджанских железнодорожников. А это значит, что Турция подключается к единому технологическому пространству железных дорог стран бывшего СССР, а также Финляндии, Болгарии и Ирана", - заявил глава РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.

Он сообщил, что уже сегодня между РФ и Турцией ежегодно перевозится 6 млн тонн грузов в прямом сообщении и 20 млн тонн с использованием разных видов транспорта, включая железную дорогу. По его словам, дальнейшее развитие коридора Баку - Тбилиси - Карс "в самой ближайшей перспективе" создаст предпосылки для организации регулярного контейнерного сообщения и на постоянной основе включит Турцию в систему евроазиатских транспортных коридоров, по ветке поедут новые грузы, появятся новые возможности развития международной логистики.