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Финансы 06.05.2019 21:47

Китай ужесточает критерии признания банковских кредитов "плохими"

Китайский регулятор ужесточает требования для крупных банков, касающиеся признания корпоративных кредитов проблемными, стремясь снизить риски в банковском секторе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Китайская комиссия по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) уведомила банки, что проблемными теперь считаются корпоративные кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 60 дней, а не на 90 дней, как это было ранее.

Речь идет исключительно о корпоративных кредитах, и у банков есть время до конца текущего года, чтобы адаптироваться к новым требованиям, отмечают источники.

По их словам, четыре крупнейших банка Китая, включая Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), начали готовиться к ужесточению критериев признания кредитов "плохими" еще в прошлом году.

Властям КНР приходится балансировать между желанием поддержать кредитование в стране и предотвратить неконтролируемый рост "плохих" долгов в банковском секторе. В настоящее время объем проблемных кредитов в финансовой системе Китая оценивается более чем в 2 трлн юаней ($295 млрд).

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Тэги: КИТАЙ, КРЕДИТЫ, ПРАВИЛА, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]