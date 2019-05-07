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Дальнее зарубежье 07.05.2019 11:35

Зампремьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в США на торговые переговоры, подтвердили в Пекине

Заместитель премьера Госсовета КНР Лэ Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле, сообщило министерство коммерции Китая во вторник.

В сообщении говорится, что визит состоится по приглашению торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стивена Мнучина.

Лю Хэ является главой китайской делегации на переговорах.

Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10 до 25%.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - завил накануне Р.Лайтхайзер.

Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.

Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".

Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

Издание привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных Д.Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.

В то же время, как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, Лю Хэ все же прибудет в Вашингтон, но сократит пребывание там. Он прилетит в США в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

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Тэги: КИТАЙ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]