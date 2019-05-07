Зампремьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в США на торговые переговоры, подтвердили в Пекине

Заместитель премьера Госсовета КНР Лэ Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле, сообщило министерство коммерции Китая во вторник.
В сообщении говорится, что визит состоится по приглашению торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стивена Мнучина.
Лю Хэ является главой китайской делегации на переговорах.
Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10 до 25%.
"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - завил накануне Р.Лайтхайзер.
Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.
Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".
Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.
Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.
"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.
Издание привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных Д.Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.
В то же время, как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, Лю Хэ все же прибудет в Вашингтон, но сократит пребывание там. Он прилетит в США в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.
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