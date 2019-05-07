Во время беспорядков в Венесуэле погибли пять человек, более 200 задержаны - генпрокурор

Во время беспорядков в Венесуэле на прошлой неделе погибли пять человек, 233 участника демонстраций были задержаны, сообщил во вторник генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб в телевизионном интервью.
"Сейчас ведется расследование всех этих дел", - заявил он.
Генпрокурор подтвердил, что были выданы 18 ордеров на арест нескольких гражданских лиц и представителей вооруженных сил, примкнувших к протестующим.
30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.
Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.
На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.
Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке военного переворота были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, при организации провалившейся попытки переворота была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.
Он также заявил, что готов к вооруженному вмешательству со стороны США и поставит на голосование в Национальном собрании (парламенте) страны любые предложения Вашингтона по этому вопросу.
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