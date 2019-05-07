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Дальнее зарубежье 07.05.2019 12:01

В Австралии задержана активистка, бросившая яйцо в премьера

Активистка метнула яйцо в голову премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время его предвыборной речи в штате Новый Южный Уэльс, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным изданий, протест таким образом выразила 25-летняя девушка, которая незамедлительно была задержана сотрудниками охраны. О причине поступка не сообщается.

Инцидент осудили как сам премьер-министр, так и, в частности, секретарь профсоюзов Австралии Салли Макманус и лидер оппозиции Билл Шортен.

В настоящий момент задержанная находится под стражей. Пока не известно, будут ли ей предъявлены какие-либо обвинения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]