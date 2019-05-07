В Австралии задержана активистка, бросившая яйцо в премьера

Активистка метнула яйцо в голову премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время его предвыборной речи в штате Новый Южный Уэльс, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным изданий, протест таким образом выразила 25-летняя девушка, которая незамедлительно была задержана сотрудниками охраны. О причине поступка не сообщается.

Инцидент осудили как сам премьер-министр, так и, в частности, секретарь профсоюзов Австралии Салли Макманус и лидер оппозиции Билл Шортен.

В настоящий момент задержанная находится под стражей. Пока не известно, будут ли ей предъявлены какие-либо обвинения.