Президент Алиев посещает Гобустанский район Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает Гобустанский район, расположенный в 90 км к западу от Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава Исполнительной власти Гобустанского района Адыль Мамедов проинформировал И.Алиева о работе по благоустройству, проделанной в районе.

Ф.Исазаде