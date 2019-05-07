Президент Алиев посещает Гобустанский район Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает Гобустанский район, расположенный в 90 км к западу от Баку, сообщает сайт главы государства.
Глава Исполнительной власти Гобустанского района Адыль Мамедов проинформировал И.Алиева о работе по благоустройству, проделанной в районе.
Ф.Исазаде
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