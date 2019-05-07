Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок

Президент Латвии Раймонд Вейонис принял решение не баллотироваться на второй срок, сообщает во вторник агентство BNS.
Р.Вейонис во вторник утром после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил, что во время его полномочий проделана большая работа - усилена национальная безопасность, укреплены позиции латышского языка как единственного государственного, начаты реформы во многих сферах государства.
"Четыре года я интенсивно и на совесть работал на благо народа Латвии. (...) Хотя, разумеется, это всего несколько лет работы с целью повышения устойчивости и благосостояния государства", - сказал президент.
Таким образом, в настоящее время известен только один потенциальный кандидат на должность президента - юрист Эгил Левитс, которого намерены выдвинуть на этот пост большинство правящих партий, обещая обеспечить ему поддержку более половины депутатов Сейма.
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