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Дальнее зарубежье 07.05.2019 12:15

Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок

Президент Латвии Раймонд Вейонис принял решение не баллотироваться на второй срок, сообщает во вторник агентство BNS.

Р.Вейонис во вторник утром после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил, что во время его полномочий проделана большая работа - усилена национальная безопасность, укреплены позиции латышского языка как единственного государственного, начаты реформы во многих сферах государства.

"Четыре года я интенсивно и на совесть работал на благо народа Латвии. (...) Хотя, разумеется, это всего несколько лет работы с целью повышения устойчивости и благосостояния государства", - сказал президент.

Таким образом, в настоящее время известен только один потенциальный кандидат на должность президента - юрист Эгил Левитс, которого намерены выдвинуть на этот пост большинство правящих партий, обещая обеспечить ему поддержку более половины депутатов Сейма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]