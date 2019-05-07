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Дальнее зарубежье 07.05.2019 11:26

Генсек ООН обеспокоен эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал защитить мирных жителей на северо-западе Сирии и соблюдать соглашение о прекращении огня, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ООН.

"Генсек настоятельно призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население", - говорится в заявлении, распространенном ООН.

А.Гутерриш также призвал к деэскалации ситуации, поскольку начинается священный для мусульман месяц Рамадан, и генсек ООН "настоятельно призывает стороны полностью подтвердить договоренности о прекращении огня в рамках меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года".

Кроме того, он призвал гарантов Астанинского процесса - Иран, Россию и Турцию - обеспечить соблюдение этих мер.

26 апреля страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция - договорились о конкретных мерах по снижению числа нарушений в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорилось в итоговом заявлении России, Ирана и Турции по итогам 12 раунда Астанинского процесса.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]