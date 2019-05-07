Генсек ООН обеспокоен эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал защитить мирных жителей на северо-западе Сирии и соблюдать соглашение о прекращении огня, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ООН.
"Генсек настоятельно призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население", - говорится в заявлении, распространенном ООН.
А.Гутерриш также призвал к деэскалации ситуации, поскольку начинается священный для мусульман месяц Рамадан, и генсек ООН "настоятельно призывает стороны полностью подтвердить договоренности о прекращении огня в рамках меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года".
Кроме того, он призвал гарантов Астанинского процесса - Иран, Россию и Турцию - обеспечить соблюдение этих мер.
26 апреля страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция - договорились о конкретных мерах по снижению числа нарушений в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорилось в итоговом заявлении России, Ирана и Турции по итогам 12 раунда Астанинского процесса.
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