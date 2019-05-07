Турецких специалистов для С-400 начнут готовить в июне - источник

Подготовку турецких военных для эксплуатации систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 планируется начать в июне, сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомленный российский источник.
"Ожидается, что подготовка турецких специалистов будет начата в следующем месяце", - сказал он.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году. Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил в апреле, что Турция выдержала все давление со стороны США после заключения контракта на С-400.
"Достойна восхищения такая очень активная позиция наших турецких партнеров. Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США", - сказал замглавы ведомства.
Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявляли в российской госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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