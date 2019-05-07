Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию - СМИ

Эстония и Латвия осенью намерены ввести пошлину на импортируемую российскую электроэнергию.

Так как осенью прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой, то в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию, сообщила новостная передача Эстонского телевидения.

Сейчас российское электричество, производимое из ископаемых источников и не облагаемое квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву. Его стоимость почти в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое эстонским энергетическим предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии. Эстонская сторона считает такую конкуренцию нечестной.

В этой связи Эстония и Латвия договорились ввести в отношении российской электроэнергии тариф за использование инфраструктуры. Подобный тариф на импортируемое из России электричество уже много лет использует Финляндия.

"Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии. Государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью", - заявил вице-канцлер отдела энергетики министерства экономики Тимо Татар, передает эстонский портал телерадиовещания ERR.

"По сути этот тариф основан на расходах, которые возникают при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит", - сказал ERR руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.

Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер в свою очередь заявил ERR, что от частичного облегчения ситуации никакой пользы не будет, и для российской стороны необходимо установить налоговую ставку, которая равнялась бы налоговой нагрузке из-за выбросов углекислого газа.

ERR напоминает, что Литва ранее приняла закон, предполагающий прекращение торговли электроэнергией между Белоруссией и Литвой после окончания строительства Белорусской АЭС. Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень этого года.