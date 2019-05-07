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Социум 07.05.2019 11:40

Генплан Баку в новой редакции будет готов к 2021 году – глава САА

Новая редакция Генерального плана Баку будет готова в течение 1-2 лет, заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана (САА) Эльбай Касимзаде.

"Тендер на подготовку нового генплана Баку еще продолжается. К участию в этом тендере приглашены многие известные в мире компании. В течение 1-2 лет новая редакция Генплана будет готова", - сказал Э.Касимзаде во вторник, выступая на пленуме САА на тему "Развитие градостроительства Баку".

Глава столичной ИВ Эльдар Азизов в своем выступлении отметил, что Баку входит в число самых красивых городов мира.

"Сегодня мы живем в период качественно нового всплеска развития азербайджанской столицы. Однако, серьезное развитие вызывает новые вопросы, требующие своего решения. Поэтому организация встреч, подобных сегодняшней, имеет очень большое значение",- сказал Э.Азизов.

Глава ИВ города Баку предложил ежегодно проводить пленумы республиканского Союза архитекторов в здании столичной мэрии.

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке I-го этапа Генерального плана города Баку. Стоимость контракта составила 1 млн 285 тыс. евро.

На первом этапе была проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов "Плана регионального развития Большого Баку" и "Плана использования территории и зонирования города Баку", и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

Немецкая компания "AS+P" привлечена к разработке II фазы Генерального плана города Баку. На данном этапе будут проведены технические работы, связанные со стратегическим и многоуровневым территориальным планированием, а также моделированием развития города по ключевым параметрам.

В рамках предстоящей комплексной работы будет разработан ряд программ соответствующих направлений с различной степенью детализации. В частности, "Сбалансированное территориальное развитие и землепользование", "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта", "Улучшение окружающей среды и экологического состояния", "Развитие системы инженерных коммуникаций", "Развитие общественных пространств", "Регулирование капитального строительства и плотности застройки"

После разработки Генплана Баку итоговый проект будет представлен правительству Азербайджана для утверждения. Согласно законодательству, Генеральный план определяет и регулирует типы использования территорий города с точки зрения градостроительства. Он является основным документом к руководству для всех структур, участвующих в развитии города, в их деятельности на протяжении последующих 20 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, ГЕНПЛАН, РАЗРАБОТКА


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