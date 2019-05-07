В Евросоюзе потребовали от Турции обосновать решение о проведении повторных выборов мэра Стамбула

Власти Турции должны предоставить разъяснения в связи с отменой итогов выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за многие годы победила представитель оппозиции, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнеса Хана, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.
"Обоснование этого решения с далеко идущими последствиями, которое было принято в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно предоставлено для всеобщего ознакомления", - отмечается в документе.
"Обеспечение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса необходимо для любой демократии и лежит в основе отношений Европейского союза с Турцией", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.
В ЕС также заявили, что ожидают от турецких властей направления приглашения международным наблюдателям незадолго до проведения повторных выборов.
В связи с решением о проведении повторных выборов в Стамбуле прошли акции протеста. В понедельник вечером сотни человек собрались в нескольких районах Стамбула, выкрикивая антиправительственные лозунги.
Накануне стало известно, что центризбирком Турции отменил итоги выборов мэра в Стамбуле, где победила турецкая оппозиция.
Повторные выборы назначены на 23 июня. Ранее ЦИК Турции признавал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.
Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Они утверждали, что в выборах приняли участие порядка 40 тыс. человек, не имеющих права голоса, а работники многих избирательных участков назначались в обход правил.
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